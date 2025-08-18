Движение электросамокатов частично ограничат в Хабаровске

Согласно постановлению, движение электросамокатов и других СИМ будет запрещено в центре города. Новые правила планируется ввести с 1 марта 2026 года.
Зоны запрета будут установлены на следующих улицах:
Серышева — до площади Серышева включительно; Муравьёва-Амурского — до площади Ленина включительно; Ленина — до площади Блюхера включительно.
Кроме этого, запрет на движение СИМ также введут на территориях парков, скверов, площадей, бульваров и набережных, где нет велосипедных дорожек или тротуар меньше полутора метров. Появятся в городе и медленные зоны, где скорость движения СИМ будет ограничена.
Постановление ограничит парковку электросамокатов — их запретят ставить на тротуарах с узким проходом, в пешеходных зонах, на обочинах ближе метра до проезжей части, а также на остановках и в радиусе десяти метров от них.