Движение электросамокатов частично ограничат в Хабаровске

Кроме этого, запрет на движение СИМ также введут на территориях парков, скверов, площадей, бульваров и набережных, где нет велосипедных дорожек или тротуар меньше полутора метров. Появятся в городе и медленные зоны, где скорость движения СИМ будет ограничена.