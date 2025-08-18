В САФУ получили эффективное топливо из гидролизного лигнина

«Мы отработали технологию получения торрефиката, в процессе отработки технологии получили торрефикат, который в последующем может быть использован в металлургической промышленности. То есть это высококалорийное топливо с хорошими показателями реакционных способностей. Сейчас гидролизный лигнин лежит в отвалах, загрязняет почву. Мы из него получаем высококалорийное топливо, которое обладает хорошей реакционной способностью, и может легко воспламеняться, гореть и обладать высокой теплоотдачей, использоваться на тех производствах, где требуются высокие температуры, это доменные печи металлургической отрасли», — сказал Марьяндышев.