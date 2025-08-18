В Иркутской области перестали существовать четыре населенных пункта. Границы поселка Уланово Слюдянского района и деревни Козухум, Натка и Ингут Тулунского района исключили из Единого государственного реестра недвижимости так как их упразднили. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Росреестра по региону.