Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области перестали существовать четыре населенных пункта

Теперь официально нет поселка Уланово и деревень Козухум, Натка и Ингут.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области перестали существовать четыре населенных пункта. Границы поселка Уланово Слюдянского района и деревни Козухум, Натка и Ингут Тулунского района исключили из Единого государственного реестра недвижимости так как их упразднили. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Росреестра по региону.

— Если поселок или деревня перестают существовать, то нужно исключать эти сведения из официальных документов, — уточнил и.о. заместителя руководителя Росреестра по Иркутской области Евгений Мельничук.

Границы всех населенных пунктов должны быть официально учтены в Росреестре, в Приангарье этот показатель составляет 100%. В ЕГРН содержатся данные о границах 1508 населенных пунктов региона.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Тайшетском районе приступили к ремонту важного участка дороги.