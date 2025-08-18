В Иркутской области перестали существовать четыре населенных пункта. Границы поселка Уланово Слюдянского района и деревни Козухум, Натка и Ингут Тулунского района исключили из Единого государственного реестра недвижимости так как их упразднили. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Росреестра по региону.
— Если поселок или деревня перестают существовать, то нужно исключать эти сведения из официальных документов, — уточнил и.о. заместителя руководителя Росреестра по Иркутской области Евгений Мельничук.
Границы всех населенных пунктов должны быть официально учтены в Росреестре, в Приангарье этот показатель составляет 100%. В ЕГРН содержатся данные о границах 1508 населенных пунктов региона.
