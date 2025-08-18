Грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Грозы ожидаются местами по Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Днем будет в основном без осадков. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северо-западный 5−10 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +18…+24°С.
В Минске в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, вероятность дождей составляет лишь 5−10%. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром в белорусской столице составит +13… +16°С, в дневные часы воздух прогреется до +19…+21°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до +16…+19°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.
Сильный и порывистый ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев. Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.