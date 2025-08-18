Грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

В Минске в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, вероятность дождей составляет лишь 5−10%. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром в белорусской столице составит +13… +16°С, в дневные часы воздух прогреется до +19…+21°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до +16…+19°С.