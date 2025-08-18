Российские средства ПВО сбили 23 дрона над регионами РФ

Срочная новость.
Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата над различными регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
