Российские средства ПВО сбили 23 дрона над регионами РФ

Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата над различными регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Срочная новость.

