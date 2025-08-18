Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске арестовали школьников, которые планировали теракт на жд-путях

До 13 октября 2025 года подростки — 14 и 15 лет — будут под домашним арестом.

До 13 октября 2025 года подростки — 14 и 15 лет — будут под домашним арестом.

В Новосибирской области, Барабинским районным судом было принято решение об избрании меры пресечения двум подросткам 14 и 15 лет, которым инкриминируется деяние, квалифицируемое как покушение на совершение теракта.

Согласно судебным постановлениям от 15 августа 2025 года, в отношении данных несовершеннолетних лиц применена мера пресечения в форме домашнего ареста, действующая до 13 октября 2025 года.

Следует отметить, что указанное постановление суда еще не вступило в юридическую силу.

По информации следствия, школьники подозреваются в попытке организации поджога аппаратуры сигнализации, расположенной на участке железнодорожного перегона между станциями Каргат и Убинское.

Основанием для возбуждения данного уголовного дела послужили результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ РФ по Новосибирской области.