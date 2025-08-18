Ричмонд
Путин назначил новых судей в Хабаровске

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин 16 августа 2025 года подписал указ о назначении новых судей, в том числе на территории Хабаровска. Соответствующий документ № 565 появился на официальном портале правовой информации.

Новым судьёй Железнодорожного районного суда стала Елена Сахоненко, а в Краснофлотском районном суде отправлять правосудие теперь будет Анна Романенко. Они будут рассматривать гражданские и уголовные дела на уровне районных инстанций.

Также указом главы государства определены судьи в специальные инстанции. В 1-й Восточный окружной военный суд назначен Денис Попов, а в Арбитражный суд Хабаровского края — Тамара Кириченко. Они займутся экономическими спорами и делами, связанными с военной юрисдикцией.