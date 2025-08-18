Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала августа

В Москве в ночь на понедельник, 18 августа, зафиксировали самую низкую температуру воздуха с начала текущего месяца. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве минувшей ночью минимальная температура воздуха на базовой столичной метеостанции ВДНХ составила +11,0. Это самая прохладная ночь с начала текущего августа», — написал метеоролог.
При этом на некоторых других метеостанциях в столице было еще холоднее. В Тушино ночной минимум составил +10,9 градуса, а в Бутово — и вовсе +9,8.
Еще холоднее было в ряде населенных пунктов Московской области. По-сентябрьски прохладной прошедшая ночь была в Михайловском (+7,5 градуса), Талдоме (+7,6 градуса), Мелихово (+7,7 градуса) и Клину (+8 градусов).
