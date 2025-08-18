Ричмонд
В Новосибирске отремонтировали стелу на Бульваре Победы в Ленинском районе

Объект привели в надлежащее состояние.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске отремонтировали стелу «В честь победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», расположенную на Бульваре Победы в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

До ремонта стела находилась в неудовлетворительном состоянии — листы металла были деформированы, имелись загрязнения. Поэтому прокурор района обратился в суд с иском к балансодержателю стелы. Требования надзорного ведомства были удовлетворены.

— МАУ «Горзеленхоз» заключило договор с подрядной организацией, которая в июле-августе выполнила ремонтные работы, контроль за которыми обеспечен прокуратурой города, — добавили в ведомстве.

Сейчас все работы завершены, стела приведена в надлежащее состояние.