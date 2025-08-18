Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 сентября в Иркутской области будут работать Дома социального обслуживания

Так будут называться нынешние дома-интернаты и психоневрологические учреждения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с 1 сентября будут работать Дома социального обслуживания. 10 домов-интернатов и психоневрологических учреждения изменят свое название. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Изменятся не только вывески, но подходы в работе. Подопечные помимо проживания, будут учиться, работать, владеть современной техникой, заниматься спортом и творчеством, — рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов.

Министр посетил новый модульный жилой корпус, построенный в 2023 году на территории учреждения. На возведение соцобъекта из областного бюджета выделили около 25 миллионов рублей. Специалисты рассказали, что это улучшило проживание в учреждении и ведение трудовой деятельности.