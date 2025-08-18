С 1 сентября в Иркутской области будут работать Дома социального обслуживания

В Иркутской области с 1 сентября будут работать Дома социального обслуживания. 10 домов-интернатов и психоневрологических учреждения изменят свое название. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Изменятся не только вывески, но подходы в работе. Подопечные помимо проживания, будут учиться, работать, владеть современной техникой, заниматься спортом и творчеством, — рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов.
Министр посетил новый модульный жилой корпус, построенный в 2023 году на территории учреждения. На возведение соцобъекта из областного бюджета выделили около 25 миллионов рублей. Специалисты рассказали, что это улучшило проживание в учреждении и ведение трудовой деятельности.