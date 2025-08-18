На Западе рассказали о результате возможного воздушного боя между Су-27 и F-35

Издание напомнило об инциденте в небе над Балтийским морем, когда для перехвата российских Су-27 и Су-24М были подняты итальянские F-35A. MWM отмечает, что подобные встречи самолётов разных поколений будут происходить всё чаще, что вызывает интерес к вопросу о возможном превосходстве одного над другим в реальном бою.