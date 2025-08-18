Ричмонд
Красноярские волонтеры изготовили более 20 тысяч изделий для участников спецоперации

За три года активисты краевого проекта «Золотые руки ангела» создали свыше 20 тысяч различных изделий для военнослужащих.

Как сообщает красноярское отделение ОНФ, среди продукции — антидроновые одеяла, блиндажные матрасы, маскировочные костюмы, а также более 3 тысяч медицинских аптечек и 2,5 тысячи носилок с шинами.

Особый вклад внесла волонтерская команда «ZOV. Красноярск», объединившая 11 подразделений по всему региону. Более 300 добровольцев организации сплели 162 тысячи квадратных метров маскировочных сетей — этого объема достаточно для полного укрытия 750 танков.

В настоящее время ОНФ проводит информационный флешмоб, рассказывающий о работе волонтерских организаций, оказывающих поддержку российским военнослужащим. Активисты продолжают координировать усилия красноярцев, желающих помочь участникам специальной военной операции.

Ранее рассказывали, что губернатор Красноярского края сообщил о новых мерах поддержки для бойцов СВО.