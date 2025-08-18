Ричмонд
В центре Москвы с 20 августа перекроют ряд улиц

Это связано с проведением Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Источник: ГУ МВД

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Несколько улиц перекроют в центре Москвы с 20 августа по 1 сентября в связи с проведением Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

«Проезд будет запрещен с 22:00 [мск] 20 августа до 08:00 [мск] 1 сентября на участке улицы Ильинки от Новой до Красной площади, а также от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади», — говорится в публикации.

Кроме того, с 00:01 мск 20 августа до окончания фестиваля на участках перекрытий нельзя будет парковаться.

XVII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве. В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества.