В Москве открыли наследственное дело после смерти комментатора Гришина.

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Наследственное дело открыто в Москве после смерти российского спортивного комментатора и журналиста Александра Гришина, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Наследственное дело открыто», — говорится в материалах.

В них также указано, что наследственное дело ведет нотариус в Москве.

Гришин погиб в ночь на 5 августа в результате несчастного случая на железнодорожной станции Битца в Подмосковье в возрасте 47 лет.

Согласно статье 1142 ГК РФ, наследниками первой очереди являются дети, супруг или супруга, а также родители наследодателя.

Гришин работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию. Он освещал практически все значимые соревнования, включая Олимпийские игры.

У журналиста остались жена и маленький сын.