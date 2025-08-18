В Москве открыли наследственное дело после смерти комментатора Гришина.

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Наследственное дело открыто в Москве после смерти российского спортивного комментатора и журналиста Александра Гришина, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Наследственное дело открыто», — говорится в материалах.
В них также указано, что наследственное дело ведет нотариус в Москве.
Гришин погиб в ночь на 5 августа в результате несчастного случая на железнодорожной станции Битца в Подмосковье в возрасте 47 лет.
Согласно статье 1142 ГК РФ, наследниками первой очереди являются дети, супруг или супруга, а также родители наследодателя.
Гришин работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию. Он освещал практически все значимые соревнования, включая Олимпийские игры.
У журналиста остались жена и маленький сын.