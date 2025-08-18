Ричмонд
Над регионами России за ночь были сбиты 23 беспилотника ВСУ

Дроны были сбиты над семью регионами страны и акваториями Черного и Азовского морей.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 23 украинских БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны РФ.

Дроны были сбиты над семью регионами страны и акваториями Черного и Азовского морей. Так, восемь беспилотников было сбито над территорией Тамбовской области, пять — над акваторией Азовского моря, по два — над акваторией Черного моря и над территориями Белгородской и Ростовской областей, по одному — над Курской и Воронежской областями, а также над Краснодарским краем и Республикой Крым.

Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что на севере региона была отражена атака БПЛА ВСУ.

