«Подсолнечное только на третьей ступеньке». Директор белорусского завода составил рейтинг растительных масел по их пользе

Директор Бобруйского завода растительных масел Игорь Сысой в эфире телеканала «Беларусь 1» составил рейтинг масел из разных культур.
«Если по ступенькам разложить масла, то пальмовое масло займет самую нижнюю по качеству и всем свойствам. На второй — соевое масло, на третьей — подсолнечное. Четвертую-пятую ступеньку по потребительским качествам и свойствам делят масло рапсовое и оливковое», — сказал Сысой.
Директор бобруйского завода (а там как раз и разливают рапсовое масло, как и еще на трех белорусских предприятиях — Минский маргариновый завод, Гомельский жировой комбинат и «Агропродукт») называет рапсовое масло премиальным продуктом, наиболее полезным для домашнего обихода. А прессовщик-отжимщик Сергей Муляр называет такие его плюсы: «Рапсовое масло не так выгорает, когда жаришь, не дымит».
Также в сюжете отмечается, что при переработке, рафинации и дезодорации полезные свойства рапсового масла не исчезают. А по мнению химиков, данный продукт менее подвержено окислению и максимально устойчив к нагреванию без образования канцерогенов. Из питательных веществ, имеющихся в рапсовом масле, называются витамины А, В, D, Е, кальций, фосфор, магний. Потому данное масло называют суперфудом, а по степени пользы для человека сравнивают с морской рыбой, наполненной аминокислотами и рыбьим жиром.
