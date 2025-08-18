«Подсолнечное только на третьей ступеньке». Директор белорусского завода составил рейтинг растительных масел по их пользе

Также в сюжете отмечается, что при переработке, рафинации и дезодорации полезные свойства рапсового масла не исчезают. А по мнению химиков, данный продукт менее подвержено окислению и максимально устойчив к нагреванию без образования канцерогенов. Из питательных веществ, имеющихся в рапсовом масле, называются витамины А, В, D, Е, кальций, фосфор, магний. Потому данное масло называют суперфудом, а по степени пользы для человека сравнивают с морской рыбой, наполненной аминокислотами и рыбьим жиром.