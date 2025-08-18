Ричмонд
«Подсолнечное только на третьей ступеньке». Директор белорусского завода составил рейтинг растительных масел по их пользе

Директор белорусского завода составил рейтинг растительных масел по их пользе.

Источник: Комсомольская правда

Директор Бобруйского завода растительных масел Игорь Сысой в эфире телеканала «Беларусь 1» составил рейтинг масел из разных культур.

«Если по ступенькам разложить масла, то пальмовое масло займет самую нижнюю по качеству и всем свойствам. На второй — соевое масло, на третьей — подсолнечное. Четвертую-пятую ступеньку по потребительским качествам и свойствам делят масло рапсовое и оливковое», — сказал Сысой.

Директор бобруйского завода (а там как раз и разливают рапсовое масло, как и еще на трех белорусских предприятиях — Минский маргариновый завод, Гомельский жировой комбинат и «Агропродукт») называет рапсовое масло премиальным продуктом, наиболее полезным для домашнего обихода. А прессовщик-отжимщик Сергей Муляр называет такие его плюсы: «Рапсовое масло не так выгорает, когда жаришь, не дымит».

Также в сюжете отмечается, что при переработке, рафинации и дезодорации полезные свойства рапсового масла не исчезают. А по мнению химиков, данный продукт менее подвержено окислению и максимально устойчив к нагреванию без образования канцерогенов. Из питательных веществ, имеющихся в рапсовом масле, называются витамины А, В, D, Е, кальций, фосфор, магний. Потому данное масло называют суперфудом, а по степени пользы для человека сравнивают с морской рыбой, наполненной аминокислотами и рыбьим жиром.

Тем временем главврач онкоцентра сказал, что в Беларуси идут к введению скрининга по самому частому виду рака у мужчин уже в 2026 году. Также специалист сказал, что в Минске прибавляется 500 — 600 новых случаев рака каждый год.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде с 18 по 24 августа в Беларуси, предупредив: «Солнечное лето завершилось, впереди дожди, туманы и температура ниже нормы».

А под Могилевом патруль милиции дежурит у поля подсолнухов, которое стало популярным местом для фото.

Еще министр энергетики назвал альтернативу строительству второй АЭС в Беларуси.