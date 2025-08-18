Ричмонд
Хабаровчан предупреждают: клещи активны до заморозков

Людям по-прежнему необходимо соблюдать все меры безопасности.

Источник: РИА "Новости"

По данным Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю к середине августа зарегистрировано более 6,9 тысяч обращений в медицинские организации края по поводу присасывания клещей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Если кому-то кажется, что время их прошло, он ошибается, потому что кровососущие остаются активными до первых заморозков.

А потому, отправляясь в лес за грибами или на отдых, надо выбирать одежду светлых тонов, чтобы легче заметить паразитов. Обязательно захватите с собой репелленты и периодически обрабатывайте ими кожу и одежду. А если рядом с вами ваш лучший друг — собака, то и она нуждается в защите.

Во время прогулок по парку и лесу выбирайте протоптанные тропы, избегайте густых зарослей, высокой травы и кустарников. После возвращения домой тщательно осмотрите себя, особенно тщательно исследуя подмышки, шею, пах, за ушами.

К слову, ваша любимая дача тоже может стать источником опасности, а потому специалисты советуют поддерживайте порядок в садах и огородах, убирать опавшие листья, косить траву.

В случае присасывания клеща, даже если вы вакцинированы, необходимо сразу же обратиться в медицинское учреждение по месту жительства.