Хабаровчан предупреждают: клещи активны до заморозков

По данным Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю к середине августа зарегистрировано более 6,9 тысяч обращений в медицинские организации края по поводу присасывания клещей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Если кому-то кажется, что время их прошло, он ошибается, потому что кровососущие остаются активными до первых заморозков.
А потому, отправляясь в лес за грибами или на отдых, надо выбирать одежду светлых тонов, чтобы легче заметить паразитов. Обязательно захватите с собой репелленты и периодически обрабатывайте ими кожу и одежду. А если рядом с вами ваш лучший друг — собака, то и она нуждается в защите.
Во время прогулок по парку и лесу выбирайте протоптанные тропы, избегайте густых зарослей, высокой травы и кустарников. После возвращения домой тщательно осмотрите себя, особенно тщательно исследуя подмышки, шею, пах, за ушами.
К слову, ваша любимая дача тоже может стать источником опасности, а потому специалисты советуют поддерживайте порядок в садах и огородах, убирать опавшие листья, косить траву.
В случае присасывания клеща, даже если вы вакцинированы, необходимо сразу же обратиться в медицинское учреждение по месту жительства.