«Лишился дара речи»: Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл Урал

Президент России Владимир Путин передал жителю американского штата Аляска новый мотоцикл «Урал». Подарок был вручен через российских дипломатов, сообщил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

Президент России Владимир Путин передал жителю американского штата Аляска новый мотоцикл «Урал». Подарок был вручен через российских дипломатов, сообщил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

О байкере из Анкориджа по имени Марк Уоррен журналист рассказал в репортаже на телеканале «Россия 1». Он отметил, что мужчина увлекается ездой на «Урале», однако после введения санкций столкнулся с трудностями при покупке запчастей для мотоцикла.

После выхода сюжета с Уорреном связались представители российской дипмиссии и передали подарок от президента. По словам очевидцев, владелец байка был искренне поражен таким вниманием.

— Этот мотоцикл работает намного плавнее, намного приятнее. Мне нравится и мой старый, но этот, очевидно, намного лучше. Он новее, он точнее в управлении. Вы знаете, эта машина просто великолепна. Я лишился дара речи. Это потрясающе. Большое спасибо, — сказал Уоррен.

Ранее стало известно, что журналист из США Брайан Гленн выразил восторг после того, как получил в подарок бутылку русской водки. Он работал на российско-американском саммите на Аляске вместе с другими представителями СМИ. Подарок он получил от российских коллег в знак дружеского жеста.

