Силы ПВО отразили атаку беспилотников на севере Ростовской области

В ночь на понедельник, 18 августа, силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в двух северных районах Ростовской области. Дроны сбили в Миллеровском и Чертковском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Также обошлось без разрушений.
