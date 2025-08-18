Ричмонд
Силы ПВО отразили атаку беспилотников на севере Ростовской области

В двух районах Ростовской области сбили БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на понедельник, 18 августа, силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в двух северных районах Ростовской области. Дроны сбили в Миллеровском и Чертковском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Также обошлось без разрушений.

После атаки БПЛА в Ростовской области был госпитализировали мужчину с переломом.

Слюсарь: до полуночи в Ростовской области сбили четыре БПЛА (подробнее).

