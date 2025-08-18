Ричмонд
Почти 6 тысяч фур, легковушек и автобусов стоит в очередях на границе с ЕС

Очереди из легковушек и большегрузов имеются на всех трех направлениях, но на границе с Польшей отмечается еще скопления пассажирских автобусов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Очереди из легкового и грузового транспорта на границе Беларуси с соседними странами ЕС продолжают бить рекорды, это следует из данных белорусского пограничного комитета.

настоящее время очереди из легковушек есть на всех трех направлениях, но больше всего машин стоит на границе с Польшей. В пункте пропуска «Брест» выезда из Беларуси на польскую территорию ожидают более 4420 легковых машин и 110 пассажирских автобусов.

На границе с Литвой легковушек гораздо меньше: в «Каменном Логе» насчитывается 80 машин, а «Беняконях» — 150.

Небольшая очередь из 40 легковых автомобилей образовалась и на белорусско-латвийской границе, все они стоят в пункте пропуска «Григоровщина».

Скопления из большегрузов тоже есть на всех трех направлениях — польском, литовском и латвийском.

Самые большие очереди из фур на границе с Литвой, где суммарно находится 790 машин, из них 370 насчитывается в ПП «Каменный Лог», и 420 — в пункте «Бенякони».

В погранпереходе «Козловичи» на границе с Польшей находится 60 грузовиков, на в ПП «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе — 270.

Из-за чего возникают очереди

Страны Евросоюза (Латвия, Литва и Польша), которые граничат с Беларусью, на фоне обострения отношений закрыли часть контрольно-пропускных пунктов. Сокращение числа пунктов пропуска и неритмичный прием транспорта сопредельными с Беларусью странами приводит к тому, что возникают большие очереди на границах.

Белорусская сторона активно развивает зоны ожидания, чтобы создать комфортные условия для водителей. Они функционируют перед всеми открытыми для движения пунктами пропуска.

