Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 18 августа 2025:
1. В Молдове резко холодает после изнурительной жары: Синоптики обещают днем «всего» +25 градусов и долгожданный ливень.
2. Молдавский гастарбайтер, несколько лет не бывавший на Родине: «Меня поразили цены, как в помидорной республике томаты могут стоит 40 леев?!».
3. Полиция объяснила арест Пикачу и Лабубу на протесте оппозиции у железнодорожного вокзала Кишинева: «Привели аниматоров, чтобы отвлечь наше внимание, а все люди должны быть идентифицируемы».
4. Глава МИДа Молдовы был замечен на рынке, раздающим газеты ПАС: Продавцы не узнали Попшоя, приняв за бомжа, и из жалости дали ему бесплатно свиную шкурку.
5. Пенсионерка у Центрального рынка Кишинева: «Разве пенсионеры после уплаты коммуналки должны еще лечиться и что-то кушать? Мы должны только быстрее умереть, мы нынешним властям Молдовы не нужны!».
