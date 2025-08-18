На Иркутском водохранилище археологи нашли могильник 7000-летней давности

На побережье Иркутского водохранилища археологи нашли захоронение 7000-летней давности. Оказалось, что это могильник китойской культуры, которая была известна во времена раннего сибирского неолита. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы сайта «Культура 38».
— Захоронения этой культуры были обнаружены в «Шаманке» и на стадионе «Локомотив». Так как береговая зона Ангары сильно изменилась, специалисты находят уже последние остатки, — уточнили в пресс-службе министерства культуры региона.
На месте раскопок обнаружено множество стрел и наконечников, составных рыболовных крючков с каменными стержнями и костяными жалами, а также ножи. Некоторые из этих предметов изготовлены из нефрита. Информация о захоронениях внесут в историю Приангарья.