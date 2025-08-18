В Новосибирске отремонтируют подземный пешеходный переход у ГПНТБ

В Новосибирске решили отремонтировать подземный пешеходный переход под перекрестком улиц Кирова и Восход, то есть тот, что находится у ГПНТБ. Соответствующий тендер уже объявлен. На работы готовы потратить 9,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.
— Заявки от подрядчиков принимаются до 22 августа. Завершить все работы необходимо до 1 декабря 2025 года, — уточнили в пресс-службе.
Подрядчику предстоит очистить и покрасить стены, перекрытия и двери, установить 41 новый люминесцентный светильник, привести в порядок спуски, отремонтировать пандусы и многое другое.
Стоит отметить, что переход построили 36 лет назад. Его длина составляет почти 130 метров, а ширина пешеходной зоны достигает три метра.