В челябинском роддоме за один день появились на свет три малыша-богатыря

Вес новорожденных — 4,4 килограмма, 4,7 килограмма и 5,2 килограмма.

Источник: AP 2024

В роддоме Челябинской областной клинической больнице № 2 за один день случилось пополнение на трёх малышей-гигантов. Вес новорождённых — 4,4 килограмма, 4,7 килограмма и 5,2 килограмма, сообщили в медучреждении.

Со слов врачей, младенцы-тяжеловесы могут появиться по ряду причин: гены, особенности обмена веществ либо поздний срок родов. На здоровье ребёнка большой вес не влияет.

Особое внимание таким малышам уделяют во время родов. В данном случае всё прошло благополучно. Роженицы и новорождённые малыши чувствуют себя хорошо, рассказали в больнице.

На днях челябинские врачи назвали самые популярные имена малышей, родившихся летом в 2025 году.