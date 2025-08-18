В Новосибирске с 19 по 30 августа можно будет увидеть Меркурий

С 19 по 30 августа жители Новосибирска получат возможность наблюдать Меркурий без использования специальных приборов. Эта планета станет видна в предрассветном небе, до появления Солнца. В период с 20 по 22 августа тонкий полумесяц убывающей Луны приблизится к Меркурию, Венере и Юпитеру, формируя своего рода «планетное выстраивание».
Чтобы увидеть Меркурий, лучше всего выбрать место с открытым горизонтом в восточном направлении. Идеально подойдут поля или возвышенности за городом, где нет засветки от уличного освещения. Начинать поиски стоит примерно за час до восхода Солнца, когда небо еще достаточно темное, но уже начинает светлеть на востоке.
Астрономы-любители советуют использовать бинокль для облегчения поиска Меркурия, особенно в первые дни наблюдения. После того как планета будет найдена с помощью бинокля, ее можно будет попробовать увидеть и невооруженным глазом. Важно помнить, что Меркурий находится довольно низко над горизонтом, поэтому его видимость может быть затруднена из-за атмосферных помех.