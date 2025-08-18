В Новосибирске с 19 по 30 августа можно будет увидеть Меркурий

Астрономы-любители советуют использовать бинокль для облегчения поиска Меркурия, особенно в первые дни наблюдения. После того как планета будет найдена с помощью бинокля, ее можно будет попробовать увидеть и невооруженным глазом. Важно помнить, что Меркурий находится довольно низко над горизонтом, поэтому его видимость может быть затруднена из-за атмосферных помех.