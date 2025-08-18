В Госдуме разъяснили, когда могут удержать пенсию

Социальный фонд России (СФР) может удерживать до 50% пенсии при наличии долгов и до 70% — по алиментным обязательствам. Тем не менее пенсионеру должен оставаться прожиточный минимум. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
«Основными причинами являются: наличие исполнительных документов по алиментам, кредитам, ЖКХ, решения СФР о переплатах или судебные акты. Каждый случай требует индивидуального рассмотрения», — приводит РИА Новости слова депутата.
По его словам, с 2022 года действует правило, согласно которому после всех удержаний на счету пенсионера должна оставаться сумма не ниже прожиточного минимума. В текущем году минимальный остаток составляет от 19 329 рублей в зависимости от конкретного региона.
В случае переплаты пенсии по вине пенсионера могут удерживать не более 20% ежемесячно. Отдельные виды пенсий, среди которых выплаты по случаю потери кормильца или единовременные компенсации, защищены от таких удержаний.
Ранее в Госдуме поддержали восстановление пропущенной индексации пенсий для пенсионеров. Как сообщила депутат Светлана Бессараб, власти начали работу по исправлению ситуации.