Уфимцам предложили вакансию с заработком в 210 тысяч рублей в месяц

В Уфе предлагают работу с зарплатой в 210 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
ООО «Энергосеть» разыскивает проектного инженера, предприятие предлагает претенденту от 180 до 210 тысяч рублей. Также мэрия опубликовала еще четыре вакансий с высоким жалованьем:
— руководитель — ИП Байбородова — от 150 тысяч рублей;
— водитель категории Е — ООО «ТрансТерминал» — от 140 до 220 тысяч рублей;
— акушер-гинеколог — ГКБ Демского района Уфы — от 95 тысяч рублей;
— администратор магазина — ООО «Лабиринт Уфа» — от 94 тысяч рублей.