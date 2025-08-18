Ричмонд
Уфимцам предложили вакансию с заработком в 210 тысяч рублей в месяц

В Уфе предлагают работу с зарплатой в 210 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе предлагают работу с зарплатой в 210 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

ООО «Энергосеть» разыскивает проектного инженера, предприятие предлагает претенденту от 180 до 210 тысяч рублей. Также мэрия опубликовала еще четыре вакансий с высоким жалованьем:

— руководитель — ИП Байбородова — от 150 тысяч рублей;

— водитель категории Е — ООО «ТрансТерминал» — от 140 до 220 тысяч рублей;

— акушер-гинеколог — ГКБ Демского района Уфы — от 95 тысяч рублей;

— администратор магазина — ООО «Лабиринт Уфа» — от 94 тысяч рублей.