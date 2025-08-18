Москвичам рассказали о погоде в понедельник

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 20 ожидаются в Москве в понедельник, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью глубокой ложбины циклона. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный четыре-девять метров в секунду. Максимальная температура плюс 17 — плюс 20, что на два-три градуса ниже климатической нормы», — сказал Тишковец.
Он отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 741 миллиметр ртутного столба.