Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Тишковец: в Москве в понедельник ожидаются дожди.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 20 ожидаются в Москве в понедельник, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью глубокой ложбины циклона. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный четыре-девять метров в секунду. Максимальная температура плюс 17 — плюс 20, что на два-три градуса ниже климатической нормы», — сказал Тишковец.

Он отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 741 миллиметр ртутного столба.