Коммерческое использование теплиц и бань запретят в Новосибирске с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России начинает действовать обновлённое законодательство, регулирующее использование дачных и садовых участков. Изменения затронут миллионы владельцев земель, в том числе в Новосибирской области, и направлены на защиту целевого назначения таких территорий — отдыха и ведения личного подсобного хозяйства.
Ключевым нововведением стал запрет на коммерческую деятельность в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). Под ограничения попадают мини-отели, платные бани, склады, мастерские, а также промышленное выращивание сельхозпродукции для продажи. Исключение сделано только для реализации излишков урожая, если участок не превышает 50 соток и работа ведётся без привлечения наёмных работников.
Закон также вводит новые правила оборота недвижимости. Теперь земельный участок и расположенные на нём капитальные строения — жилой дом, баня, гараж — должны продаваться как единый имущественный комплекс, если раздел делает невозможным использование земли по назначению. Это призвано предотвратить спекуляции и нецелевое использование участков.
Для владельцев уточнён перечень разрешённых построек, включающий хозяйственные сооружения, колодцы и временные конструкции. При этом региональные власти получат право устанавливать минимальные и максимальные размеры участков в СНТ, что позволит учитывать местные особенности.
Отдельно законодатели прописали правила содержания домашней птицы и кроликов. Их разведение разрешено для личных нужд при строгом соблюдении ветеринарных норм, санитарных требований и правил землепользования. Например, курятник должен находиться не ближе 4 метров от границы участка, чтобы не создавать неудобств соседям.
Нарушителям новых правил грозят штрафы, размер которых зависит от кадастровой стоимости участка. В крайних случаях возможно даже принудительное изъятие земли через суд.