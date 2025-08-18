Коммерческое использование теплиц и бань запретят в Новосибирске с 1 сентября

Ключевым нововведением стал запрет на коммерческую деятельность в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). Под ограничения попадают мини-отели, платные бани, склады, мастерские, а также промышленное выращивание сельхозпродукции для продажи. Исключение сделано только для реализации излишков урожая, если участок не превышает 50 соток и работа ведётся без привлечения наёмных работников.