«Гордорстрой» назвал участки постоянного подтопления в Минске, с которыми разберутся к середине 2026 года

Директор «Гордорстрой» Сергей Панёв сказал агентству «Минск-Новости», что предприятие собирается разобраться с рядом участков постоянного подтопления в Минске к середине 2026 года. Для этого действует комплекс мероприятий с условным названием «Посейдон», а работа ведется всеми структурными подразделениями, к чьей компетенции относится решение возникающей при крупных осадках проблемы.
«Сегодня стоит задача избавиться от точек подтопления, которое повторяются от дождя к дождю, — говорит Панёв. — Поэтому сейчас работаем уже на трех объектах. Среди них — водовод “Ярково”, который должен решить большинство вопросов Фрунзенского района; на перекрестке ул. Ванеева с пр. Партизанским планируем делать дополнительные аварийные выезды».
Спикер добавил, что к концу 2025-го закончится разработка проектов и начнется реализация еще по шести объектам, на которых планируется ликвидировать постоянные подтопления в первом-втором кварталах 2026 года.
Сергей Панёв уточнил, что из-за плотных инженерных сетей часто используются микротоннели, закрытый способ работ и отдельные котлованы. Таким образом раскопок ведется значительно меньше, а движение не перекрывается.
