Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

РИАН: Чукотка, ЯНАО, ХМАО стали лидерами по уровню зарплат в России.

Источник: Комсомольская правда

Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа оказались в числе лидеров по уровню зарплат среди регионов России. Соответствующее исследование провело агентство РИА Новости.

По данным журналистов, выше средней зарплату в ЯНАО получают две трети жителей. Это связывается с высокими заработками в ключевой отрасли региона по добыче нефти и газа.

На втором мсте оказался Чукотский автономный округ, где жителей с зарплатами выше средней насчитывается 55,1 процента. Символическая «бронза» досталась Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре — 52,7 процента.

Кроме того, в пятерку регионов вошли Магаданская область и Ненецкий автономный округ, где число жителей с заработными платами выше среднего по стране составляют 52,5 и 52,3 процента соответственно.

Ранее в Росстате сообщили, что за два года медианная зарплата в России выросла в 1,4 раза. В апреле 2023 года она составляла 52 588 рублей, в апреле 2025 года 73 871 рубль.

С 1 октября 2025 года правительство России проиндексирует зарплаты некоторым категориям бюджетников на 7,6%. Повышение оплаты труда коснется работников федеральных казенных, государственных органов, бюджетных и автономных учреждений, гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий.