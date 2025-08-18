Депутат Нилов: СФР может удержать часть пенсии, если у пенсионера есть долги

Социальный фонд России получил право удерживать часть пенсии при наличии долгов у пенсионеров. По общим обязательствам размер удержаний может достигать 50 процентов, по алиментам — до 70 процентов, сообщил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Он пояснил, что после вычета долгов у пенсионера должна оставаться сумма не ниже прожиточного минимума: в 2025 году это 19329 рублей по стране. Если в регионе показатель выше, неприкосновенной будет именно эта сумма — например, в Мурманской области 21835 рублей, на Камчатке 26841, на Чукотке 39803. Однако для применения нормы пенсионер должен сам подать заявление.
Нилов подчеркнул, что взыскания не распространяются на некоторые виды выплат: пенсии по потере кормильца, компенсации и единовременные пособия. Он добавил, что пенсионер вправе оспорить решение СФР об удержаниях как через сам фонд, так и через суд.
Отдельно депутат отметил случаи переплаты пенсий: если получатель не сообщил о трудоустройстве или других изменениях, СФР может вернуть излишне выплаченное, но не более 20 процентов от суммы пенсии. Он посоветовал гражданам проверять документы и обращаться в клиентские службы фонда или к депутатам, чтобы отстаивать свои права, передает РИА Новости.
Ранее в Госдуме предложили выплатить 13-ю пенсию в декабре всем пенсионерам. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сказал, что дополнительная выплата помогла бы пенсионерам сделать подарки внукам и подготовить праздничный стол. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Елены Рудаковой, возможно ли введение дополнительной выплаты и какие категории граждан смогут на нее рассчитывать.