Депутат Нилов: СФР может удержать часть пенсии, если у пенсионера есть долги

Он пояснил, что после вычета долгов у пенсионера должна оставаться сумма не ниже прожиточного минимума: в 2025 году это 19329 рублей по стране. Если в регионе показатель выше, неприкосновенной будет именно эта сумма — например, в Мурманской области 21835 рублей, на Камчатке 26841, на Чукотке 39803. Однако для применения нормы пенсионер должен сам подать заявление.