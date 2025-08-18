В Омской области водитель Honda намеренно раздавил человека

Черлакский райсуд Омской области приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела с участием коллегии присяжных. 45-летнего местного жителя обвиняют в убийстве и покушении на убийство с использованием автомобиля. Об этом 18 августа сообщил канал t.me/courts_of_the_Omsk_region.
По предварительной информации, утром 1 октября 2023 года после конфликта в кафе фигурант намеренно наехал на двух пешеходов. Один из них, 34-летний мужчина, попав под колеса Honda Stepwgn, скончался от полученных травм. После разбирательств государственный обвинитель подробно изложил позицию следствия во вступительном заявлении. Адвокат защиты также обратился к присяжным, подчеркнув, что его подсудимый полностью отрицает свою вину.
Следующее заседание по делу назначили на ближайшую среду, 20 августа 2025 года.
