В Омской области водитель Honda намеренно раздавил человека

По предварительной информации, утром 1 октября 2023 года после конфликта в кафе фигурант намеренно наехал на двух пешеходов. Один из них, 34-летний мужчина, попав под колеса Honda Stepwgn, скончался от полученных травм. После разбирательств государственный обвинитель подробно изложил позицию следствия во вступительном заявлении. Адвокат защиты также обратился к присяжным, подчеркнув, что его подсудимый полностью отрицает свою вину.