В Омской области водитель Honda намеренно раздавил человека

Подозреваемый в убийстве не признает вину.

Источник: Комсомольская правда

Черлакский райсуд Омской области приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела с участием коллегии присяжных. 45-летнего местного жителя обвиняют в убийстве и покушении на убийство с использованием автомобиля. Об этом 18 августа сообщил канал t.me/courts_of_the_Omsk_region.

По предварительной информации, утром 1 октября 2023 года после конфликта в кафе фигурант намеренно наехал на двух пешеходов. Один из них, 34-летний мужчина, попав под колеса Honda Stepwgn, скончался от полученных травм. После разбирательств государственный обвинитель подробно изложил позицию следствия во вступительном заявлении. Адвокат защиты также обратился к присяжным, подчеркнув, что его подсудимый полностью отрицает свою вину.

Следующее заседание по делу назначили на ближайшую среду, 20 августа 2025 года.

Ранее «КП Омск» рассказала, за что двоих местных подростков отправили под домашний арест.