Реконструкцию участка на ул. Ленинградской в Хабаровске планируют завершить к началу учебного года

Масштабная реконструкция на улице Ленинградской в Хабаровске идет полным ходом. Работы охватывают участок от улицы Ленина до Ким Ю Чена. По словам представителей подрядной организации, идут с опережением графика, сообщает ИА AmurMedia.
«Мы работаем с раннего утра и до позднего вечера, включая выходные дни, чтобы уложиться в установленные сроки. Контракт предусматривает завершение работ к 20 сентября, однако подрядчик ставит перед собой цель закончить реконструкцию уже к 1 сентября», — рассказал заместитель генерального директора ООО «Промдорстрой» Антон Мясоедов.
Подрядная организация приступила к работам от улицы Ленина, включая перекресток, и движутся в направлении улицы Ким Ю Чена. Работы уже выполнены до улицы Синельникова. Проведено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и укладывает два новых слоя. Особое внимание уделяется качеству используемых материалов. На объекте применяется современный щебеночно-мастичный асфальтобетон, который зарекомендовал себя на дорогах краевого и федерального значения. Вместо прежних бордюров рабочие устанавливаются более долговечный гранитный камень. Также будут построены съезды и выезды с развязкой на улицу Карла Маркса.
«К началу учебного года работы должны быть завершены. Работать тяжело, транспорта много, так как мы не перекрываем улицу Ленинградскую. Тем не менее, ремонт должен быть выполнен качественно — это центр города, здесь напряжённый автомобильный трафик», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Качество выполняемых работ находится под двойным контролем. Сначала проводится испытание асфальтобетона, и только при положительных результатах образцы отправляются на экспертизу в другую лабораторию.