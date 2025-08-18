Реконструкцию участка на ул. Ленинградской в Хабаровске планируют завершить к началу учебного года

Подрядная организация приступила к работам от улицы Ленина, включая перекресток, и движутся в направлении улицы Ким Ю Чена. Работы уже выполнены до улицы Синельникова. Проведено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и укладывает два новых слоя. Особое внимание уделяется качеству используемых материалов. На объекте применяется современный щебеночно-мастичный асфальтобетон, который зарекомендовал себя на дорогах краевого и федерального значения. Вместо прежних бордюров рабочие устанавливаются более долговечный гранитный камень. Также будут построены съезды и выезды с развязкой на улицу Карла Маркса.