Минпросвещения определило допустимую учебную нагрузку на школьников

Минпросвещения РФ установило допустимую годовую учебную нагрузку на школьников с 1-го по 9-й класс.
Согласно документу ведомства, с 1 сентября норма будет следующая: от 620 до 653 часов у первоклассников, от 782 до 884 — у учащихся 2, 3 и 4-го классов, от 986 до 1088 — у пятиклассников, от 1020 до 1122 — у шестиклассников, от 1088 до 1190 — у семиклассников и от 1122 до 1224 — у учеников 8-го и 9-го классов.
Количество часов зависит от того, каких в школах придерживаются вариантов федеральных образовательных планов.
В министерстве также отметили, что количество учебных периодов в первом полугодии составит не больше восьми учебных недель, а во втором — не больше 10 для первоклассников и не больше 11 для учащихся 2−9-х классов.
Ранее Минпросвещения разработало варианты расписания уроков для школьников на предстоящий учебный год, с целью оптимизации образовательной нагрузки.