Минпросвещения определило допустимую учебную нагрузку на школьников

Согласно документу ведомства, с 1 сентября норма будет следующая: от 620 до 653 часов у первоклассников, от 782 до 884 — у учащихся 2, 3 и 4-го классов, от 986 до 1088 — у пятиклассников, от 1020 до 1122 — у шестиклассников, от 1088 до 1190 — у семиклассников и от 1122 до 1224 — у учеников 8-го и 9-го классов.