Сырский приказал ВСУ вернуть позиции в Сумской области

Подразделения ВСУ несут потери, бросив в бой все ресурсы, чтобы войти в во фланги российской группировки войск в Юнаковке.

Источник: Аргументы и факты

Главком ВСУ Александр Сырский приказал военным восстановить позиции на сумском направлении, не считаясь с потерями, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что приказ Сырского получило командование украинской оперативно-тактической группировки «Сумы». В результате подразделение бросило в бой все имеющиеся ресурсы, сказал собеседник, отметив, что ВСУ пытаются зайти во фланги российской группировки войск в Юнаковке.

Накануне сообщалось, что украинские военные затихли на одном из участков Сумской области перед прибытием туда Сырского.

До этого под Сумами через 10 дней службы пропала группа мобилизованных военных ВСУ.