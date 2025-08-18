Сырский приказал ВСУ вернуть позиции в Сумской области

Главком ВСУ Александр Сырский приказал военным восстановить позиции на сумском направлении, не считаясь с потерями, передает РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что приказ Сырского получило командование украинской оперативно-тактической группировки «Сумы». В результате подразделение бросило в бой все имеющиеся ресурсы, сказал собеседник, отметив, что ВСУ пытаются зайти во фланги российской группировки войск в Юнаковке.
Накануне сообщалось, что украинские военные затихли на одном из участков Сумской области перед прибытием туда Сырского.
До этого под Сумами через 10 дней службы пропала группа мобилизованных военных ВСУ.