Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичам пообещали дождливый понедельник с температурой ниже климатической нормы

В понедельник, 18 августа, в Москве ожидается дождливая погода.

В понедельник, 18 августа, в Москве ожидается дождливая погода. Температура воздуха будет на несколько градусов ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В течение дня в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Будут идти кратковременные дожди, что обусловлено тыловой частью глубокой ложбины циклона.

Максимальная температура днем составит +20 градусов. Это на 2−3 градуса ниже климатической нормы.

Ветер подует северо-западный, западный со скоростью 4−9 м/с. Атмосферное давление почти не изменится и составит 741 мм ртутного столба.

Ранее стало известно, что в Москве зарегистрировали самую холодную ночь с начала августа.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.