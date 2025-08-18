Москвичам пообещали дождливый понедельник с температурой ниже климатической нормы

В понедельник, 18 августа, в Москве ожидается дождливая погода. Температура воздуха будет на несколько градусов ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В течение дня в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Будут идти кратковременные дожди, что обусловлено тыловой частью глубокой ложбины циклона.
Максимальная температура днем составит +20 градусов. Это на 2−3 градуса ниже климатической нормы.
Ветер подует северо-западный, западный со скоростью 4−9 м/с. Атмосферное давление почти не изменится и составит 741 мм ртутного столба.
Ранее стало известно, что в Москве зарегистрировали самую холодную ночь с начала августа.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.