Два дрона сбили над Ростовской областью

В период с 20:00 воскресенья, 17 августа, до 06:00 понедельника, 18 августа, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
Всего за минувшую ночь по стране было уничтожено 23 беспилотника. Из них восемь сбили над Тамбовской областью, пять — над акваторией Азовского моря, два — над Черным морем, еще два дрона уничтожили над Белгородской областью. И по одному БПЛА сбили над Курской и Воронежской областями, а также над Краснодарским краем и Республикой Крым.
