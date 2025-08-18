Два дрона сбили над Ростовской областью

Всего за минувшую ночь по стране было уничтожено 23 беспилотника. Из них восемь сбили над Тамбовской областью, пять — над акваторией Азовского моря, два — над Черным морем, еще два дрона уничтожили над Белгородской областью. И по одному БПЛА сбили над Курской и Воронежской областями, а также над Краснодарским краем и Республикой Крым.