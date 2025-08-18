В ФСБ рассказали, какое наказание понесут организаторы попытки теракта на Крымском мосту

В ФСБ рассказали о наказании для организаторов попытки теракта на Крымском мосту.
Причастные к попытке теракта на Крымском мосту понесут суровое наказание. Об этом рассказали в ФСБ РФ.
«Все организаторы и соучастники понесут заслуженное и суровое наказание», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. Там добавили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
В ФСБ 18 августа заявили о предотвращении очередной попытки теракта на Крымском мосту. По данным ведомства, украинские спецслужбы планировали подорвать мощное взрывное устройство, заложенное в автомобиле, которым должен был управлять смертник.
Взрывчатку доставили в Россию через несколько стран, включая Грузию. Как сообщили в ФСБ, все лица, причастные к ввозу бомбы на территорию РФ, уже задержаны.