В ФСБ рассказали, какое наказание понесут организаторы попытки теракта на Крымском мосту

Причастные к попытке теракта на Крымском мосту понесут суровое наказание. Об этом рассказали в ФСБ РФ.

«Все организаторы и соучастники понесут заслуженное и суровое наказание», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. Там добавили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

В ФСБ 18 августа заявили о предотвращении очередной попытки теракта на Крымском мосту. По данным ведомства, украинские спецслужбы планировали подорвать мощное взрывное устройство, заложенное в автомобиле, которым должен был управлять смертник.

Взрывчатку доставили в Россию через несколько стран, включая Грузию. Как сообщили в ФСБ, все лица, причастные к ввозу бомбы на территорию РФ, уже задержаны.