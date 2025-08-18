Шесть мест подтоплений улиц планируется ликвидировать в Минске в 2026 году

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Еще несколько «плывущих» из-за дождя участков планируют ликвидировать в Минске в 2026 году, сообщил директор «Гордорстроя» Сергей Панев.
По его словам, «Гордорстрой» работает совместно со всеми структурными подразделениями, которые завязаны на решении проблемы с подтоплениями в белорусской столице. Разработан целый комплекс мероприятий под условным названием «Посейдон».
«Сегодня стоит задача избавиться от точек подтопления, которые повторяются от дождя к дождю. Поэтому сейчас работаем уже на трех объектах», — сказал он, его слова приводит агентство «Минск-Новости».
Речь идет о водоводе «Ярково», который, по словам руководителя предприятия, позволит решить большинство вопросов Фрунзенского района. Кроме того, на перекрестке улицы Ванеева с Партизанским проспектом планируется сделать дополнительные аварийные выезды.
Также до конца текущего года по шести объектам будет закончена разработка проекта и специалисты приступят к их реализации.
«То есть до конца года разработаем всю оставшуюся документацию и за первый-второй кварталы 2026-го должны ликвидировать еще ряд точек. В целом основная задача — снять все первоочередные участки подтопления», — сообщил Панев.
Он также отметил, что работы стараются организовать закрытым способом, то есть без глобальных раскопок.
Ранее в Мингорисполкоме сообщали, что в белорусской столице обустроили 35 дополнительных дождеприемных колодцев для борьбы с подтоплениями.