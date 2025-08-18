Ричмонд
Левый берег Хабаровска может подтопить в конце августа из-за паводка

Специалисты краевого МЧС контролируют паводковую ситуацию в регионе. Так, в субботу, 16 августа, уровень Амура достиг 329 сантиметров.

Есть вероятность, что к концу августа он поднимется до отметки 380 сантиметров и выше, это может грозить подтоплением левого берега Хабаровска.

«К концу августа есть вероятность подъема уровня воды до отметки 380 сантиметров и выше, что грозит подтоплением береговой линии и осложнением ситуации на территории островной части города Хабаровска. Поэтому сотрудники МЧС России совместно с представителями администрации Хабаровска проводят рейды, информируют население о возможном подтоплении участков в низинах на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный», — рассказал начальник отдела информационного сопровождения оперативных событий ЦУКС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Сергей Брилёв.

В ведомстве отмечают: по опыту прошлых лет подтопление островной части происходит при превышении Амура до 390 сантиметров. Это может грозить образованием переливов на тропинках и подступах к дачным участкам, затоплением низин и пойменных мест.