Левый берег Хабаровска может подтопить в конце августа из-за паводка

«К концу августа есть вероятность подъема уровня воды до отметки 380 сантиметров и выше, что грозит подтоплением береговой линии и осложнением ситуации на территории островной части города Хабаровска. Поэтому сотрудники МЧС России совместно с представителями администрации Хабаровска проводят рейды, информируют население о возможном подтоплении участков в низинах на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный», — рассказал начальник отдела информационного сопровождения оперативных событий ЦУКС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Сергей Брилёв.