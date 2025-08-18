Отходы руд на севере Красноярского края можно использовать как дописточник сырья

«Работы провели сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН и Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН. Специалисты исследовали отходы флотационного обогащения сульфидных платиноидно-медно-никелевых руд Норильской группы месторождений. Изучаемое хвостохранилище расположено на севере Красноярского края. Концентрации кобальта и платины в рассматриваемых хвостах сравнимы с их содержанием в рудах разрабатываемых месторождений. Таким образом, эти отходы можно рассматривать в качестве дополнительного источника сырья», — говорится в сообщении.