Уже в следующем месяце в Башкирии запретят массовые обзвоны без согласия абонентов

С 1 сентября запретят массовые обзвоны жителей Башкирии без их согласия.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября текущего года в России вступит в силу новый закон, запрещающий массовые обзвоны граждан без их предварительного согласия. Как пояснил председатель парламента Башкирии Константин Толкачев, инициатива является мерой защиты населения от телефонного спама и мошенничества.

Теперь операторы связи обязаны прекратить массовые звонки абоненту, если он подал соответствующее заявление. При этом компании смогут проводить рассылки только после получения добровольного подтверждения от клиента. Если звонящая сторона не сможет доказать наличие согласия, такие звонки будут считаться незаконными.

Для легального проведения массовых обзвонов компании должны заключить договор с оператором связи, который предоставляет соответствующую услугу. Исключение сделано только для государственных органов, местных властей и организаций, перечень которых утверждается федеральным правительством.

