Уже в следующем месяце в Башкирии запретят массовые обзвоны без согласия абонентов

Теперь операторы связи обязаны прекратить массовые звонки абоненту, если он подал соответствующее заявление. При этом компании смогут проводить рассылки только после получения добровольного подтверждения от клиента. Если звонящая сторона не сможет доказать наличие согласия, такие звонки будут считаться незаконными.