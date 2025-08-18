Ричмонд
Следком проверяет в Башкирии детский сад, где воспитанникам негде спать

Ситуация находится на контроле у Александра Бастрыкина.

Источник: Reuters

В башкирском Благовещенске сотрудники Следственного комитета проверяют детский сад. В соцсетях появилась информация о том, что воспитанникам здесь не хватает места для сна и их размещают с нарушением санитарных норм и требований безопасности.

В республиканском СК по этому факту проводят процессуальную проверку. Ситуацией заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального ведомства Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате.