На Крымском мосту скопилось 2,4 тысячи автомобилей с обеих сторон

Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту, который готовился украинскими спецслужбами. Обнаружен и обезврежен автомобиль «Шевроле Вольт» с самодельным взрывным устройством, а также задержаны лица, участвовавшие в его транспортировке. Это уже второй случай в текущем году, когда украинские спецслужбы пытаются использовать заминированные машины для диверсий на Крымском мосту.