На Крымском мосту скопилось 2,4 тысячи автомобилей с обеих сторон

В сообщении уточняется, что на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2095 транспортных средств, время ожидания составляет около пяти часов. Со стороны Керчи — 350 автомобилей на проверку, средний интервал ожидания — около часа.
Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту, который готовился украинскими спецслужбами. Обнаружен и обезврежен автомобиль «Шевроле Вольт» с самодельным взрывным устройством, а также задержаны лица, участвовавшие в его транспортировке. Это уже второй случай в текущем году, когда украинские спецслужбы пытаются использовать заминированные машины для диверсий на Крымском мосту.