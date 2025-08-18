Ричмонд
На Крымском мосту скопилось 2,4 тысячи автомобилей с обеих сторон

К 8.00 утра понедельника на Крымском мосту скопилось 2 455 машин с обеих сторон. За последний час число автомобилей увеличилось на 700. Об этом сообщает Telegram-канал, отслеживающий ситуацию на подъездах к переправе.

Источник: Life.ru

В сообщении уточняется, что на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2095 транспортных средств, время ожидания составляет около пяти часов. Со стороны Керчи — 350 автомобилей на проверку, средний интервал ожидания — около часа.

Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту, который готовился украинскими спецслужбами. Обнаружен и обезврежен автомобиль «Шевроле Вольт» с самодельным взрывным устройством, а также задержаны лица, участвовавшие в его транспортировке. Это уже второй случай в текущем году, когда украинские спецслужбы пытаются использовать заминированные машины для диверсий на Крымском мосту.