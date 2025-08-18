В Омской области выявили шесть фирм, незаконно выдававших кредиты

С января 2025 года в регионе обнаружили шесть организаций, занимавшихся нелегальным кредитованием. Как сообщили в отделении Омск Банка России, две фирмы позиционировались как комиссионные магазины, а один ломбард не числился в официальном реестре. Еще три компании незаконно предлагали ипотеку.