В Омской области выявили шесть фирм, незаконно выдававших кредиты

С января 2025 года в регионе обнаружили шесть организаций, занимавшихся нелегальным кредитованием. Как сообщили в отделении Омск Банка России, две фирмы позиционировались как комиссионные магазины, а один ломбард не числился в официальном реестре. Еще три компании незаконно предлагали ипотеку.
«Очень важно не обращаться в сомнительные структуры, даже если условия в рекламе кажутся выгодными. Рисков очень много: отсутствие правовой защиты клиента, вероятность потери имущества или денег, непрозрачные условия и завышенные проценты», — подчеркнул управляющий отделением Омск Банка России Владимир Антипов.
По данным регулятора, регион занял четвертое место в Сибири по количеству выявленных финансовых нелегалов. Лидерами антирейтинга стали Красноярский край (25 компаний), Иркутская (12) и Новосибирская (9) области.
