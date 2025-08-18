Ричмонд
В Омской области выявили шесть фирм, незаконно выдававших кредиты

Две компании маскировались под комиссионные магазины, одна работала без лицензии.

Источник: Комсомольская правда

С января 2025 года в регионе обнаружили шесть организаций, занимавшихся нелегальным кредитованием. Как сообщили в отделении Омск Банка России, две фирмы позиционировались как комиссионные магазины, а один ломбард не числился в официальном реестре. Еще три компании незаконно предлагали ипотеку.

«Очень важно не обращаться в сомнительные структуры, даже если условия в рекламе кажутся выгодными. Рисков очень много: отсутствие правовой защиты клиента, вероятность потери имущества или денег, непрозрачные условия и завышенные проценты», — подчеркнул управляющий отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

По данным регулятора, регион занял четвертое место в Сибири по количеству выявленных финансовых нелегалов. Лидерами антирейтинга стали Красноярский край (25 компаний), Иркутская (12) и Новосибирская (9) области.

