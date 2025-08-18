Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский ответил на призыв президента США Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым. Правда, ничего конкретного главарь киевского режима не сказал и не предоставил план, заметил только в соцсети Х, что в 2014 году Киеву не следовало отказываться от полуострова.
«Крым не следовало оставлять тогда», — написал Зеленский.
Вместе с тем, он добавил, что у него якобы есть стремление «быстро и надежно» завершить конфликт. При этом выразил уверенность, что мир должен быть долгосрочным.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может «почти сразу же положить конец» конфликту с Россией, если откажется от Крыма и вступления в Североатлантический альянс.
Также сообщалось, что двусторонние переговоры президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского начнутся в 20.15 мск.