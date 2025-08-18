Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский ответил на призыв президента США Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым. Правда, ничего конкретного главарь киевского режима не сказал и не предоставил план, заметил только в соцсети Х, что в 2014 году Киеву не следовало отказываться от полуострова.