Этого не следовало делать: Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от претензий на Крым

Зеленский: Крым не следовало оставлять в 2014 году.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский ответил на призыв президента США Дональда Трампа отказаться от претензий на Крым. Правда, ничего конкретного главарь киевского режима не сказал и не предоставил план, заметил только в соцсети Х, что в 2014 году Киеву не следовало отказываться от полуострова.

«Крым не следовало оставлять тогда», — написал Зеленский.

Вместе с тем, он добавил, что у него якобы есть стремление «быстро и надежно» завершить конфликт. При этом выразил уверенность, что мир должен быть долгосрочным.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может «почти сразу же положить конец» конфликту с Россией, если откажется от Крыма и вступления в Североатлантический альянс.

Также сообщалось, что двусторонние переговоры президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского начнутся в 20.15 мск.

