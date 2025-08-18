Минпросвещения РФ ограничило годовую учебную нагрузку на школьников

С 1 сентября для учеников начальной и средней школы в России начнут действовать новые нормы допустимой учебной нагрузки в год, утвержденные Министерством просвещения РФ. Об этом 18 августа сообщили в ведомстве, с документами которого ознакомилось «РИА Новости».
С нового учебного года все школьники первого класса начнут учиться до 653 часов. Нагрузка для вторых, третьих и четвертых классов составит от 782 до 884 часов, а в пятом классе — не более 1088 часов.
Начиная с шестого класса, норма будет увеличена от 1020 до 1122 часов, в седьмом классе — до 1190 часов, а в восьмых и девятых классах — не более 1224 часов.
Разница в часах будет зависеть от выбранного варианта федерального образовательного плана. Количество учебных недель в первом полугодии не должно превышать восьми, а во втором — десяти для первоклассников и одиннадцати для других классов.
Ранее Минпросвещения РФ подготовило типовые варианты школьных расписаний на предстоящий 2025/26 учебный год. Школы смогут выбрать наиболее подходящий вариант, соответствующий их условиям, при соблюдении единых федеральных требований.