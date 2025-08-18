Ричмонд
На Крымском мосту образовалась большая пробка

На Крымском мосту зафиксирована значительная пробка. Об этом сообщили в пресс-службе, информирующей о ситуации на мосту.

Время ожидания для водителей с одной стороны превышает пять часов.

На Крымском мосту зафиксирована значительная пробка. Об этом сообщили в пресс-службе, информирующей о ситуации на мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2095 транспортных средств», — говорится в telegram-канале оперативной информации Крымского моста. Время ожидания для водителей превышает пять часов. Со стороны Керчи ситуация менее напряженная: здесь в очереди около 350 автомобилей, а среднее время ожидания составляет около часа.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ России предотвратили попытку организовать взрыв на Крымском мосту с помощью заминированного автомобиля. Машина с мощным самодельным взрывным устройством прибыла в Россию транзитом через несколько государств с территории Украины.