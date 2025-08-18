На Крымском мосту образовалась большая пробка

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2095 транспортных средств», — говорится в telegram-канале оперативной информации Крымского моста. Время ожидания для водителей превышает пять часов. Со стороны Керчи ситуация менее напряженная: здесь в очереди около 350 автомобилей, а среднее время ожидания составляет около часа.