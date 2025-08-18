Фонд сформировал специальный «бюджет солидарности» для помощи украинским формированиям. Как отмечают российские правоохранительные органы, активисты EVZ не только финансируют военные действия против России, но и активно «пропагандируют русофобские взгляды, оправдывая преступления украинских карателей».