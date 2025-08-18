Организация пропагандирует русофобские взгляды, заявили в генпрокуратуре.
Генпрокуратура РФ объявила деятельность немецкого фонда Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) нежелательной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Деятельность фонда Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V признана нежелательной», — говорится в telegram-канала генпрокуратуры. Там добавили, что организация, изначально созданная для поддержки жертв нацизма, фактически встала на сторону современных последователей гитлеровской идеологии, «поддерживая киевский режим».
Фонд сформировал специальный «бюджет солидарности» для помощи украинским формированиям. Как отмечают российские правоохранительные органы, активисты EVZ не только финансируют военные действия против России, но и активно «пропагандируют русофобские взгляды, оправдывая преступления украинских карателей».